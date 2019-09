Pauroso incidente all' aeroporto di Malpensa con protagonista un furgone dei: il mezzo che stava intervenendo per una emergenza è finito a tutta velocità contro un "ponte", rimanendo incastrato nel sottopasso in pista al Terminal 1. Un incidente incredibile, un botto terrificante: l'autista ha calcolato male l'altezza del mezzo pesante, ma fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti del camion, andato praticamente distrutto.