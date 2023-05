Malore durante l'udienza in tribunale: Mauro morto a 42 anni

di Redazione web

Si è sentito male improvvisamente in un corridoio del Tribunale di Venezia. Mauro Maso, 42 anni, residente a Sant'Angelo di Santa Maria di Sala, è deceduto per un infarto pochi minuti più tardi, non appena giunto all'ospedale di Mestre a bordo dell'ambulanza. È successo l'altro ieri, venerdì 12 maggio, poco dopo aver concluso un'udienza che non presentava particolari problemi, riguardante i confini di un terreno. L'uomo non era solo: si trovava in compagnia di alcuni conoscenti.

Soccorsi immediati

L'allarme è scattato subito: tutti si sono dati da fare, gli agenti di polizia in tribunale sono intervenuti immediatamente per cercare di soccorrerlo, ma il 42enne salese non ha più risposto ai tentativi di rianimazione, nemmeno a quelli del personale sanitario del Suem giunto sul posto poco dopo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA