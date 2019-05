Malore improvviso: resta per tre giorni steso sul pavimento della camera

Colto da malore in casa un 55enne seguito dai Servizi sociali del Comune è rimasto per tre giorni steso su pavimento della propria camera, incapace di rialzarsi e chiamare aiuto: è stato salvato in extremis e da ieri l’altro è ricoverato al San Bortolo di Vicenza. A lanciare l’allarme nella tarda mattina di mercoledì al comando della polizia locale Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina è stato un assistente sociale: ha informato che da tre giorni non hanno notizie di S.P., 55enne residente in paese.



Gli agenti arrivati all’abitazione non sono riusciti a mettersi in contatto con l’uomo e cosi hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno forzato una porta. Il 55enne è stato trovato riverso sul pavimento, privo di conoscenza. Immediato è stato l’intervento del Suem che trovato l’uomo disidratato lo hanno stabilizzato prima di procedere al ricovero: nelle ultime ore si è ripreso, non è in pericolo di vita. Un collasso è la probabile causa del malore. Venerdì 31 Maggio 2019, 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA