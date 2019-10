Malore a scuola, muore una ragazza di 16 anni: il dramma sotto gli occhi dei compagni

Tragedia e choc in una scuola diquesta mattina: una, studentessa di terza, è morta in classe all'Istituto 'Genovesi-Da Vinci'. La sedicenne era in classe quando è stata: secondo una prima ricostruzione, sarebbe svenuta quando era alla lavagna, e nel cadere avrebbecontro la cattedra.Un dramma avvenuto sotto gli occhi scioccati dei compagni di classe: la giovane è stata subito soccorsa, prima dal docente e dai compagni, poi dal personale sanitario del Saut di via Vernieri che, però, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Un dramma che ha sconvolto docenti e studenti dell'istituto salernitano.