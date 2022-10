Malore prima della partita, morto Davide Gavazzi: aveva 28 anni

di Redazione web

Il malore prima della partita di calcio, poi la corsa al Pronto soccorso, ma Davide Gavazzi, 28 anni, non ce l'ha fatta: è morto questa mattina all'ospedale fiorentino di Careggi dove era stato ricoverato in gravi condizioni per quel malore accusato poco prima della gara.

Poliziotta violentata al porto di Napoli dopo il turno di lavoro, arrestato l'aggressore: è uno straniero

Sofia e Francesco trovati morti dopo 2 giorni di ricerche: la loro auto finita in una scarpata

Davide Gavazzi giocava in seconda categoria

Gavazzi, calciatore dilettante, tesserato con la squadra di Seconda Categoria, Montagna Pistoiese, si era sentito male ieri pomeriggio sul campo di calcio a Gavinana di San Marcello Piteglio (Pistoia). Il 28enne aveva accusato un malore durante il riscaldamento prima della partita di Coppa Toscana di Seconda categoria tra la sua squadra e la Cintolese, entrambe della provincia di Pistoia.

I soccorsi

Il ragazzo si era accasciato al suolo, perdendo immediatamente sensi. I primi a prestargli soccorso i compagni di squadra, in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118. I medici gli avevano poi praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'elisoccorso "Pegaso" che lo aveva trasportato al Careggi dove stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA