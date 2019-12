Malore in palestra, Chiara muore a 22 anni. Tragedia in una scuola, amici e parenti sconvolti

Studente muore a scuola a 14 anni: malore davanti ai compagni

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 21:55

Una ragazza di soli 22 anni,, è morta all’ospedaledopo un malore in palestra: un dramma avvenuto nel bergamasco, a Bonate Sopra, dove la ragazza viveva ed era molto conosciuta.lunedì si stava allenando nella palestra dell’Istituto ‘Maironi da Ponte’ di Presezzo quando si è sentita male: subito soccorsa dai presenti, è stata portata in ospedale ma non ce l’ha fatta ed è morta nella giornata di martedì.Sotto choc amici, conoscenti e la famiglia di Chiara. La giovane si trovava nella palestra dell’istituto per svolgere un corso, ma improvvisamente si è accasciata al suolo per un malore: i presenti si sono subito adoperati per soccorrerla, chiamando l’ambulanza, che l’ha portata in codice rosso all’ospedale di Bergamo.Ma dopo un giorno di agonia, la terribile notizia: Chiara (qui sopra la foto da) non ce l’ha fatta. Sconvolti i genitori Paolo ed Eleonora e la sorella Giorgia, oltre agli amici e a tutti quelli che conoscevano la 22enne, che lavorava come impiegata in un’azienda della zona. I suoi funerali sono stati fissati per venerdi 20 dicembre alle 14.30.