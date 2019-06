Ha un malore e va in ospedale. Torna a casa e muore stroncato da infarto

Va al pronto soccorso per un malore, ma viene dimesso. Muore poche ore dopo a casa. Tragedia stamani nel Castionese, a Le Ronce, Belluno, dove un 63enne è stato stroncato da un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo.



Elvi Sandon era tornato nella sua abitazione in via Pian del Monte, 63, dopo che i medici lo avevano mandato a casa. Dopo poco è deceduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Ponte nelle Alpi che stanno indagando. Domenica 30 Giugno 2019, 12:46

