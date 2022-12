Esce per fare un bagno in mare, trovato morto in spiaggia

Malore fatale per il 68enne di Udine Tiziano Scovacricchi, biologo marino in pensione, trovato morto su una spiaggia a Capo Verde il giorno di Natale. A notare il corpo dell'uomo sono stati dei turisti, che nel primo pomeriggio di domenica 25 dicembre, si trovavano sulla Playa Grande di Calhau, nella parte est dell'Isola di Sao Vicente. Stando a una prima ricostruzione, il 68enne sarebbe uscito di casa la mattina di ieri per fare un bagno nell'oceano.

Un malore improvviso però gli ha spezzato la vita

La scorsa primavera Scovacricchi, terzogenito dell'ex sottosegretario friulano Martino Scovacricchi, si era trasferito con la famiglia sull'isola africana. Per anni al vertice dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, il 68enne abitava nella zona di Bahia Norte, poco distante dal luogo in cui è stato trovato senza vita. Il consolato italiano è riuscito ad avvertire la famiglia nella tarda serata di ieri. Il corpo è stato trasferito all'ospedale Batista Souza, in attesa del riconoscimento dei parenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 18:50

