Malore improvviso, Loris Pesaresi trovato morto sul divano: il ristoratore aveva 44 anni e due figli piccoli

Lo hanno trovato morto sul divano. Tre comunità sono in lutto per la scomparsa improvvisa di Loris Pesaresi, giovane ristoratore di 44 anni, molto conosciuto e amato in tutto il territorio. Loris sarebbe stato colpito da un malore fatale nella notte tra venerdì e sabato mentre era in casa, da solo. Loris era molto conosciuto sia a Senigallia ma anche a Corinaldo, dove viveva con la famiglia e dove fino a poco tempo fa gestiva un locale, e anche a Trecastelli, dove aveva aperto con successo da qualche anno il ristorante La Locanda del Castel, nel centro di Castel Colonna.

Vive in una casa senza porte e finestre, morto per il freddo "il Conte" di Belluno. Nell'abitazione temperatura a -10 gradi

Due donne uccise in due agguati, giallo nel catanese. Il killer si è suicidato: era un ergastolano in licenza premio

Cosa è successo

Venerdì sera Loris era rientrato a casa, a Corinaldo, dopo aver chiuso il ristorante. Era solo perché la compagna con i due figli, di cui uno piccolissimo, erano a dormire dai genitori proprio perché il giovane imprenditore rincasava tardi per via del lavoro. Sabato mattina i familiari si sono allarmati quando non ha risposto alle telefonate. Arrivati sul posto purtroppo la drammatica scoperta. Loris era già deceduto sul divano.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e i Carabinieri, come previsto in queste circostanze. La notizia della morte improvvisa di Lori ha suscitato molto sgomento. Il ristoratore, sempre solare e cortese, era molto amato e tutti lo ricordano come un ottimo professionista oltre che come una brava persona.

Regionali Lazio e Lombardia, seggi aperti: al voto sono chiamati oltre 12,8 milioni di cittadini https://t.co/RaXAChiZSs — Leggo (@leggoit) February 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA