di Redazione web

Un malore subito dopo essersi alzato dal letto e il cuore di Dj Papi si è fermato. Inutili i soccorsi: Nicola Alfonsi (Dj Papi) è morto a 53 anni. Animatore e presentatore di eventi, Nicola Alfonsi era impiegato alla Telecom ed era il vicepresidente dell'associazione Le Maschere di Cadoneghe, alle porte di Padova, ed era molto noto nell’ambito dell’associazionismo e per aver presentato eventi, come la sfilata dei carri di Carnevale in notturna a Cadoneghe, kermesse dello scorso 11 marzo a cui ha partecipato con il suo inseparabile cilindro nero, riportano i media locali.

Ivan Zollet, trovato morto in casa il noto speaker radiofonico. La radio interrompe le trasmissioni

Malore improvviso: «Papà, è pronta la pizza?», Saverio si accascia nel locale di famiglia e muore a 23 anni

Nicola Alfonsi colpito da infarto

Nicola Alfonsi, secondo le prime informazioni, sarebbe crollato a terra a casa, colpito da un infarto. I soccorsi e la corsa in ospedale, purtroppo si sono rivelati inutili.

Lascia la moglie e le tre figlie di 22 anni, 19 e 16 anni.

Oggi l'abbraccio più grande è rivolto al nostro carissimo kervaniano Nicola Alfonsi che ricorderemo con stima e... Pubblicato da Associazione Kervan su Mercoledì 29 marzo 2023

«Non mi sento bene», un malore stronca Dj Papi. Nicola Alfonsi aveva 53 anni https://t.co/Izh6SVQOll — Leggo (@leggoit) March 30, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA