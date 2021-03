Malore improvviso a letto, muore poco dopo: era in quarantena per covid

La badante l’ha sentita respirare affannosamente e, preoccupata, si è subito portata nella camera accanto. L’anziana che accudiva era distesa sul letto e in pochi istanti ha perso conoscenza, colta da un malore fulminante che non le ha lasciato scampo. E' successo ad Ancona.

Morti e contagi di oggi in Italia: il bollettino covid

All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, era già morta. La donna, un’ottantenne anconetana, era in quarantena per essere stata infettata dal Covid, così come la donna che l’assisteva.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA