Malore in Mercedes, si schianta contro il muro della caserma: lui è morto, la moglie in ospedale

VERONA - E' morto ieri sera, 20 maggio, in via del Pestrino a Verona un 62enne residente a Piacenza, che a causa di un malore alla guida ha perso il controllo della Mercedes che ha prima urtato il muro dell'ex caserma per poi fermarsi sul lato opposto a bordo strada contro dei cespugli. A bordo del veicolo anche la moglie, portata dal Suem 118 in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia locale e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 15:25

