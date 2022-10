Malore e la mamma muore in casa: il figlio veglia il suo corpo per 7 giorni. La scoperta choc dei vicini

Macabra scoperta ieri a Lanciano. Un uomo ha vegliato per una settimana la mamma morta in casa. Per malore. La vittima aveva 93 anni. La polizia ha scoperto il corpo, in avanzato stato di decomposizione.

Con lei in casa viveva il figlio, un 61enne problematico.

La scoperta dei vicini

Secondo il medico legale, l'uomo per almento sette giorni ha vegliato il corpo della madre ormai deceduta, non informando nessuno di quello che era successo. Sono stati i vicini a scoprire quanto accaduto.

