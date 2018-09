Trovato incosciente a letto dalla mamma, Jacopo non ce l'ha fatta

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE - Non ce l'ha fattail 26enneè deceduto all'ospedale di Cattinara. Era stata laad accorgersene, giovedì scorso nella loro abitazione in Salita di Contovello nel rione di Barcola, e ad allertare immediatamente i soccorsi vedendo che il figlio era incosciente, cianotico e in arresto cardiocircolatorio. Ed era stata sempre la mamma ad eseguire le prime manovre di rianimazione, guidata al telefono dai sanitari del 118.Il ragazzo era stato trasportato in codice rosso al nosocomio triestino e sebbene il suo cuore avesse ripreso a battere, le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito. Dopo il coma, il drammatico epilogo. Il 26enne triestino era un noto batterista, conosciuto nel panorama musicale locale. Moltissimi i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. La famiglia ha deciso di donare gli organi del figlio.