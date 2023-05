Malore improvviso mentre è al ristorante, Simone muore davanti agli amici: avrebbe compiuto 37 anni tra pochi giorni

di Emidio Lattanzi

Un malore improvviso che lo ha colto mentre era al ristorante con alcuni amici non gli ha lasciato scampo. Simone Rosetti è morto pochi giorni prima del suo trentasettesimo compleanno nella serata di venerdì. Si trovava in un ristorante, nel territorio di Monteprandone, quando si è sentito male. È uscito fuori dal locale aiutato dagli amici che hanno subito dato l’allarme chiedendo l’intervento del 118.

I soccorsi

Quando i sanitari a bordo dell’ambulanza sono arrivati sul posto però per il giovane non c’era più nulla da fare. Una morte improvvisa la cui notizia ha subito raggiunto San Benedetto dove Rosetti, che lavorava all’Eurofuni di Acquaviva Picena della quale il padre Roberto è uno dei titolari, era conosciuto e benvoluto da tutti. In tanti, in queste ore, si stanno stringendo intorno ai suoi familiari, al papà, alla mamma Gabriella Caputo e alla sorella Dina.

Il funerale

Il corpo del ragazzo, dopo il nulla osta delle autorità, è stato portato direttamente a casa, in centro a San Benedetto, e ieri pomeriggio sono stati celebrati i funerali nella cattedrale Santa Maria della Marina, alle 16.30. La celebrazione si è svolta in una chiesa estremamente affollata. Tanti sono infatti gli amici di Simone e dei suoi familiari che erano presenti per salutare, per l’ultima volta, il giovane strappato troppo presto alla vita.

