Malore improvviso mentre cena con la fidanzata, Niccolò muore a 22 anni. Mistero sulle cause, oggi l'autopsia

Un malore improvviso mentre si trovava in casa con la fidanzata. Così è morto lo scorso sabato Niccolò Ginanni, ragazzo di 22 anni. Il dramma si è consumato a Ponte di Serravalle (Pistoia). I due ragazzi avevano ordinato del cibo d'asporto, quando il giovane ha lamentato un malore, che dalle prime ipotesi è stato catalogato come infarto.

I soccorsi e la corsa in ospedale

I sanitari del 118, allertati dalla fidanzata subito dopo il malore, sono intervenuti tempestivamente. Il giovane è stato trasportato al San Jacopo di Pistoia in condizioni disperate ed è morto poco più tardi del ricovero. Oggi, lunedì 4 novembre, sarà effettuata l'autopsia sul corpo del giovane per capire cosa ha fermato il suo cuore. «Un infarto», secondo le prime ipotesi, riporta Il Tirreno. Difficile alla sua età, ma non impossibile.

Chi era

Niccolò Ginanni era figlio di un noto imprenditore della zona. Viene descritto come un bravo ragazzo, studente in scienze giuridiche all’Università di Firenze, amante del calcio e tifoso della Roma.

