«Mi sento poco bene, vado in bagno»: malore improvviso, la fidanzata lo trova morto pochi minuti dopo

È andato in bagno dicendo alla compagna di sentirsi poco bene, e qualche minuto dopo era morto. Per Massimiliano Colombo, 38 anni, il malore improvviso ha reso inutile l'intervento dei sanitari del 118 arrivati in pochi minuti con l'elisoccorso.

Le cause della morte

Originario di Chioggia, Massimiliano viveva in una villetta in via San Biagio a Conche di Codevigo (Padova) ma era originario di Chioggia. A causare la morte, probabilmente un infarto: il 38enne, che gestiva insieme ai fratelli e alla fidanzata Jessica Penzo una agenzia per la fornitura di servizi energetici, non soffriva di patologie note. Il magistrato di turno ha ordinato l’autopsia e la salma è stata trasportata all’obitorio di Piove di Sacco, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

