Malore improvviso in strada, Fabrizio Sebastiani trovato morto dai passanti: aveva 54 anni. Il farmacista lascia tre figlie

Lo hanno trovato in terra, ad Ascoli. Per Fabrizio Sebastiani non c'è stato nulla da fare: l'uomo, 54 anni, è stato colto da un malore improvviso. E così la gioia e l’allegria del Carnevale rovinate dalla notizia della tragica e improvvisa scomparsa di Sebastiani, molto conosciuto ad Ascoli per essere stato titolare assieme al fratello Angelo Paolo, della storica Farmacia Sebastiani di piazza Roma. Farmacia che aveva guidato il padre per anni diventando il punto di riferimento per tutti i residenti del centro.

Chi era il farmacista Fabrizio Sebastiani

Fabrizio sfilava anche come Nobile nel corteo della Quintana per il Sestiere di Sant’Emidio e si notava da lontano il suo curatissimo abito azzurro. Era nato proprio il giorno della festa del patrono di Ascoli, il 5 agosto, del 1969. Da qualche anno dopo la vendita della farmacia al dottor Giovanni Simonelli, si dilettava come chef. Grande simpatia, grande voglia di vivere e di divertirsi, Fabrizio era amato da tutti e in poche ore il suo profilo Facebook è stato invaso di messaggi di cordoglio e di incredulità. Sabato sera aveva partecipato a una festa e lo hanno ritrovato alcuni ragazzi alle prime luci dell’alba, accasciato a terra in via Tornasacco a due passi da piazza Arringo. Immediati sono scattati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Sebastiani lascia nel dolore le tre figlie Eleonora, Ludovica e Letizia. La data del funerale verrà fissata dopo l’esame autoptico che stabilirà le cause esatte del decesso. Prevista un'autopsia.

