Malore alla guida, donna muore davanti agli occhi della sorella

Ultimo aggiornamento: 09:03

Anziana muore dopo aver accusato una malore mentre era alla guida della sua vettura. La donna, M. F., aveva 82 anni e viveva a Pieve Torina. Il dramma si è consumato a Serravalle di Chienti, in contrada Cornieto. Erano circa le 17.30 di ieri quando si è verificato l’accaduto. L’anziana, insieme alla sorella, ieri pomeriggio stava viaggiando con la sua auto quando improvvisamente si è sentita male. Ha accostato il veicolo ed è scesa, ma poco dopo è caduta a terra. Ed immediatamente sono partiti i soccorsi, allertati dalla sorella dell’anziana. Sono stati avvertiti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Poco dopo sul posto è giunta l’ambulanza. Il medico, vista la gravità delle condizioni della donna, ha allertato l’eliambulanza, il cui intervento purtroppo non è stato più necessario. Il cuore di M.F., infatti, nel frattempo aveva smesso di battere. I sanitari hanno fatto di tutto per strapparla alla morte, ma non sono riusciti ad evitare il dramma. Il malore si è rivelato fatale. La sorella della vittima, sotto choc per l’accaduto, è stata trasportata all’ospedale di Camerino per accertamenti. Sul posto sono giunti i carabinieri di Serravalle di Chienti e di Valfornace per i dovuti rilievi finalizzati a ricostruire l’accaduto. Sul luogo del malore anche i vigili del fuoco del distaccamento di Camerino.