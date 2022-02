Malore durante la gita in bici: Antonio muore sul colpo davanti all'amico

Un malore improvviso mentre sta pedalando insieme ad un amico, inutili i soccorsi muore così sul posto Antonio Bacciliero, sessantacinquenne di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). La tragedia si è consumata oggi pomeriggio, 12 febbraio, a Bastia di Rovolon, in via Ponte Tezze. All'incirca alle 16 mentre i due amici pedalavano tranquillamente sulla pista ciclabile che in pianura contorna i Colli Euganei, Bacciliero si è accasciato ed è caduto sull'asfalto.

L'allarme

L'amico ha subito dato l'allarme rendendosi conto della gravità del malore e sul posto è giunto un elicottero del Suem. Nonostante le manovre di rianimazione l'uomo è però deceduto su posto. Stando alle affermazioni dell'amico, Antonio Bacciliero era un grande amante del ciclismo, era allenato alle uscite in bicicletta e fino ad ora non aveva mai sofferto di patologie fisiche. Essendo sabato numerosi ciclisti e pedoni si trovavano sulla ciclabile ed hanno assistito alle purtroppo vane operazioni di soccorso per riuscire a strappare alla morte il povero ciclista.

