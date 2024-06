Filippo morto improvvisamente a 18 anni, la mamma rientra a casa e lo trova senza vita sul pavimento: mistero sulle cause

di Redazione Web

Uscire di casa per alcune commissioni e al rientro trovare il proprio figlio di 18 anni esanime sul pavimento. È il dramma che ha vissuto la mamma di Filippo Simionato, morto mercoledì 12 giugno per quello che appare un malore improvviso. Tutta la comunità di Casale sul Sile, nel Trevigiano, è sotto choc per la notizia.

Quando la donna è tornata a casa e ha provato a soccorrere il figlio non c'era già più nulla da fare. L'immediata chiamata al 118 e l'intervento tempestivo degli operatori del Suem non sono serviti a salvare la vita di Filippo.

Le cause del decesso improvviso

Tra le possibili cause l'uso eccessivo o non corretto di farmaci, ma non si esclude il semplice malore.

L’amministrazione comunale di Casale sul Sile ha espresso cordoglio dopo la notizia dell’improvvisa scomparsa di Filippo. «Ci stringiamo attorno alla famiglia del giovane, a tutti loro esprimo la nostra vicinanza – le parole del sindaco, Stefania Golisciani, riportate dal Gazzettino – la perdita improvvisa di un ragazzo così giovane rappresenta un dolore immenso per tutti noi. L’intera comunità è sconvolta, siamo senza parole. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia e si mette a disposizione per dar loro un sostegno nell’affrontare questo difficile momento».

