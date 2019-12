Malore al centralinista dell'ospedale: Fabio muore tra le braccia dei colleghi

All'improvviso i colleghi sentono un rumore sordo: muore il centralinista dell'ospedale di Portogruaro. A perdere la vita Fabio Falcer, 43 anni di Portogruaro. È accaduto oggi pomeriggio, martedì 31, poco dopo mezzogiorno al San Tommaso dei Battuti. Falcer, che da sempre soffriva di cecità, era da anni dipendente della azienda sanitaria. E anche oggi si era recato al lavoro.



«Abbiamo sentito un rumore - hanno spiegato i colleghi - siamo accorsi trovando Fabio steso a terra». Subito sono arrivati i colleghi dell'attiguo pronto soccorso che per oltre un'ora hanno provato a rianimare il collega. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al 43enne non è servito :Fabio è deceduto tra le braccia dei colleghi. Sconcerto e dolore tra il personale sanitario, con lo stesso direttore generale Carlo Bramezza rimasto scioccato per quanto accaduto. Martedì 31 Dicembre 2019, 17:59

