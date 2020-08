Si sente male dopo un cena a base di alici, va in ospedale e viene dimesso: morto il giorno dopo. Sarà l'autopsia chiarire le cause della morte di un imprenditore salentino di 72 anni,, originario di Campi salentina, morto l'11 agosto scorso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove era stato portato d'urgenza dal nosocomio di Copertino (Lecce).Qui l'anziano era stato ricoverato ilper una forma di dissenteria e la mattina seguente dimesso dopo la somministrazione di alcune flebo e farmaci antidiarroici. Lè stata disposta oggi dal pm di Lecce Donatina Buffelli. Iscritti - come atto dovuto - nel registro degli indagati i sei medici dell'ospedale di Copertino. L'indagine è per omicidio colposo. Il 72enne aveva cominciato a sentirsi male al termine di una cena a base di pesce nella quale erano presenti alici.