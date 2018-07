Si sente male e chiama i soccorsi. Porta chiusa, donna muore in casa

Domenica 22 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ANCONA - Dramma in via GIordano Bruno questa mattina: muore una donna di 69 anni. La signora, sofferente di problemi respiratori si è sentita maIe ma era lo stesso riuscita a chiamare il 118 che però per soccorrerla doveva attendere i vigili del fuoco dal momento che era necessario aprire la porta chiusa dalla interno. Una volta entrati però la donna era già morta. In seguito contattato il medico curante si apprendeva che la donna soffriva da tempo di problemi respiratori. La casa era in perfetto ordine, certificata la morte per cause naturali.