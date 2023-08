Malore fulminante durante una sagra, morta una ragazza di 23 anni: tragedia al 'Baccanalia' nel salernitano

di Redazione web

Doveva essere la prima di cinque serate di festa. Ma nel giorno dell'inaugurazione di «Baccanalia», l'evento enogastronomico che si tiene ogni anno a San Gregorio Magno (Salerno) e che richiama visitatori da tutta la regione, una ragazza di 23 anni ha perso la vita.

Morta una ragazza di 23 anni

La giovane, originaria di Ricigliano (Salerno), stava lavorando in una delle tipiche cantine del paese quando è stata stroncata da un malore fulminante. Nonostante i tentativi di soccorso per la giovane non c'è stato nulla da fare. Il decesso, a quanto si apprende, è sopraggiunto per cause naturali. Gli organizzatori dell'evento in segno di lutto e di rispetto per la tragedia avvenuta hanno annullato la prima serata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Agosto 2023, 23:16

