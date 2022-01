L'autista ha un malore, bus di linea impazzito: “strage” di auto in sosta a Chioggia

Tragedia sfiorata questa mattina a Sottomarina di Chioggia (Venezia) e otto auto distrutte a causa di un malore di un'autista padovano di Busitalia: si è sentito male al volante e premendo il piede sull'accelaratore ha colpito le automobili.

È stata chiamata un'ambulanza anche per una signora che, vedendo la sua auto distrutta, si è sentita male a sua volta. L'autista non si sentiva molto bene fin dal mattino e pare che sia svenuto. Nel bus non c'erano passeggeri perché stava facendo il percorso a vuoto dal deposito al capolinea. Le auto centrate erano posteggiate in Viale Umbria a Sottomarina.

