Malore al volante: furgone contro un muro, morto un uomo di 63 anni

Lunedì 21 Ottobre 2019, 18:08

Malore al volante in via Gegni a F ondi. Un uomo di 63 anni era alla guida del suo furgone quando, poco dopo le 16:30, ha accusato un malore, un infarto dai primi elementi raccolti.Vani i tentativi della moglie di soccorrere il conducente e riprendere il controllo del mezzo, finito contro un muro.Tempestivo l'intervento di un' ambulanza e di un'auto medica ma, all'arrivo dei sanitari, non c'era più nulla da fare.Il personale delha tentato il tutto per tutto, anche un lunghissimo intervento di rianimazione, senza tuttavia riuscire a far ripartire il cuore dell'uomo.Il magistrato di turno, considerando una pregressa cardiopatia, non ha disposto l'esame autoptico riconsegnando subito la salma ai familiari per l'ultimo saluto che si terrà in data e giorno ancora da fissare.La dinamica dell' incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Fondi.