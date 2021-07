Malika Chalhy con Mercedes e cane di lusso, parla il fratello Samir: «Ha sempre sognato i soldi e la bella vita...»

di Emiliana Costa

Malika Chalhy con Mercedes e cane di lusso, parla il fratello Samir: «Ha sempre sognato la bella vita e i soldi...». A pochi giorni dalla bufera social che ha travolto Malika Chalhy - la 22enne di di Castelfiorentino ripudiata dai genitori perché omosessuale - a causa degli acquisti dispendiosi fatti con i soldi delle donazioni (una Classe A usata da 17mila euro e un bulldog francese da 2.500 euro), parla il fratello Samir Chalhy.

In un'intervista alla Nazione, il ragazzo commenta i fatti avvenuti. Anche se Samir non parla da mesi con Malika, prima di tutto, condanna gli haters che hanno insultato la sorella negli ultimi giorni. «Gli insulti sono assolutamente sbagliati. Le persone dovrebbero stare zitte e invece giudicano senza sapere come stanno le cose. Questa vicenda doveva rimanere in famiglia fin dall’inizio. Non è stato giusto giudicare prima e non lo è nemmeno adesso».

Samir parla della Mercedes e del bulldog di lusso acquistati da Malika: «Tutto questo non mi stupisce, ho sempre pensato che Malika avesse usato gli audio di mia mamma per avere notorietà». Poi, parlando di quegli audio agghiaccianti specifica: «Intendiamoci, quegli audio con gli insulti erano e restano sbagliati. Ma lei avrebbe potuto evitare di andare a vivere a Milano, la città più cara d’Italia per gli affitti. Ha sempre sognato la bella vita e i soldi, non a caso nel giugno 2019 fece dei provini per entrare a Uomini e donne».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 14:38

