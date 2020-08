di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La famiglia di origini marocchine era in vacanza al campeggio "Verde mare" alla Partaccia, a Marina di Massa, quando una tromba d'aria ha sradicato un albero che è crollato sulla tenda dove dormivano una bambina di 3 anni, la sorella 14enne, entrambe morte, e l'altra sorella 19enne rimasta invece ferita in modo lieve.La tragedia che ha colpito la famiglia di origini marocchine in campeggio a Massa Carrara ha sconvolto tutti. A perdere la vita Jannat Lassiri, la bimba avrebbe compiuto 3 anni il prossimo novembre, morta sul colpo e la sorella di 14 anni, Malak Lassiri, promessa del judo.Allieva della scuola di arti marziali Jigoro kano di Torino, Malak Lassiri, aveva ottenuto ottimi risultati nella sua categoria. Malak voleva seguire le orme della sorella più grande qualificata alle competizioni giovanili regionali di judo con la stessa società sportiva. La pagina Facebook della Scuola di Malak ha pubblicato un fiocco nella come foto profilo in segno di lutto.Dopo il crollo dell'albero Malak è stata portata in rianimazione all'ospedale Apuane, ma non c'è stato nulla da fare, le ferite terano troppo gravi. In ospedale sono finiti anche il fratello di 9 nove anni, la sorella di 19 anni e i genitori, rimasti illesi. La famiglia, originaria di Casablanca ma residente a Torino, era a Marina di Massa da una settimana per trascorrere le vacanze al mare.