Mal di testa, il parere degli esperti: «Occhio ai cappelli stretti e all'aria condizionata. Ecco i cibi da evitare»

A Uno Mattina Estate sono intervenuti due esperti in fatto di mal di testa ed emicrania: Pietro Barbati, professore di neurologia presso gli IRCCS dell’Università San Raffaele di Roma e la dottoressa Marina Carcea, Dirigente Tecnologo CREA- Centro di Ricerca alimenti e nutrizione. Entrambi hanno spiegato cosa succede all'interno della nostra testa quando si verifica un attacco emicranico e quali possono essere le abitudini, gli stili di vita o anche i cibi da assumere o evitare per affrontare al meglio questo disturbo.

Il parere dell'esperto

Il professore Pietro Barbati ha spiegato: «L’estate e il caldo non sono buoni alleati dell’emicrania perché la stagione ha giornate più lunghe e quindi si vive di più e ci si stressa un po’ di più, poi, si tende a disidratarsi maggiormente rispetto all’inverno e non dimentichiamo le abitudini: in estate si aumenta l’uso di bevande alcoliche come la birra che può essere dissetante o anche il caffè che spesso è shakerato ma è sempre caffè. Chi giova di questo periodo, invece, sono i ragazzi perché termina la scuola non devono più studiare molto e sono meno stressati. Tra gli uomini e le donne sono queste ultime a patire di più il mal di testa perché magari desiderano rimanere di più al sole che non è proprio una buona idea per chi è emicranico. L’aria condizionata ha effetti sui soggetti emicranici: nella testa ci sono delle cuciture che noi chiamiamo “suture”, attraverso queste passano dei filamenti nervosi che nel soggetto emicranico sono molto sensibili.

L'aria fredda provoca uno shock termico che può far partire un attacco. Attenzione, però, perché questi filamenti sono anche molto sensibili ai cappelli o copricapo molto stretti.

I cibi da assumere e quelli da evitare

La dottoressa Marina Carcea ha spiegato quali sono i cibi da evitare o da non consumare esageratamente da chi soffre di emicrania: «Ci sono alcuni comportamenti legati al cibo che potrebbero peggiorare questi mal di testa. Ad esempio, chi non fa colazione o chi assume poche calorie potrebbe avere mal di testa. Chi beve poco, ad esempio le persone anziane che tendono a bere poco, potrebbero avere più mal di testa. I cibi a cui fare attenzione. Anche se non c’è alcun cibo che provochi direttamente il mal di testa, ci sono dei cibi che possono scatenare il mal di testa, ad esempio, i formaggi molto stagionati, alcuni nutrienti contenuti nelle verze, nei crauti o anche nell’ananas e nelle banane. Alimenti che fanno benissimo all’organismo potrebbero, invece, scatenare».

Carcea spiega anche quali sono i cibi che, invece, possono aiutare chi è emicranico: «Sicuramente, la bevanda più importante di tutte e cioè l'acqua. Le verdure a foglia larga, ortaggi come zucchine, carote e patate, la frutta come la mela, la pera e le susine. Passando alla carne, fa molto bene quella bianca, ad esempio, il petto di pollo oppure le uova e il pesce azzurro sono ottimi alleati per far fronte al mal di testa così come i cereali integrali e i legumi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 12:28

