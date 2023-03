«Ho un forte mal di testa», Rossella muore stroncata da un aneurisma

di Redazione web

Lunedì mattina ha accusato un forte mal di testa. Quando il marito Roberto De Marchi si è avvicinato alla moglie, Rossella Marchioro si è accasciata tra le sue braccia priva di sensi: è avvenuto a Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova). Ieri, a distanza di tre giorni, nonostante un intervento chirurgico e tutte le cure del caso, è morta all’ospedale Sant’Antonio di Padova dove era stata ricoverata. A stroncarla sarebbe stato un aneurisma cerebrale. Il personale che l’ha presa in cura dopo aver tentato l’impossibile, non ha potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. La famiglia ha donato gli organi.

LA TRAGEDIA

«É successo tutto così in fretta - racconta sconvolto il marito - speravo fosse un malessere passeggero. In passato aveva avuto dei mal di testa, ma non le è mai stato riscontrato qualcosa di preoccupante. Dopo il ricovero di lunedì i medici mi hanno detto che Rossella era grave fino al tragico epilogo. I suoi organi daranno speranza ad altre persone che stanno lottando per la vita. Questa era la volontà di mia moglie, a cui piaceva far del bene ed è sempre stata generosa con tutti».

Rossella Marchioro era nata il 5 gennaio di 57 anni fa. Madre di due figli, Andrea e Debora, lavorava come segretaria nell’azienda del marito, la Imar di Sant’Angelo di Piove di Sacco specializzata in impianti elettrici.

«Rossella - prosegue il marito - non soffriva di particolari patologie. Domenica sera quando siamo andati a letto stava bene. Non riesco a capire al suo risveglio cosa possa essere accaduto. Io e i miei figli abbiamo perso la persona più cara che avevamo. Ci eravamo sposati il 27 agosto del 1988 ed eravamo una coppia unita. É sempre stata il mio braccio destro in ogni decisione. Vivevamo in simbiosi. Ecco perchè sarà difficile rialzarsi dopo questa tragedia».

LA COPPIA

La vita di Rossella e Roberto si è sempre divisa tra Saonara e Sant’Angelo. Il marito Roberto per nove anni è stato consigliere di maggioranza in Comune prima con il sindaco Andrea Buso poi nel primo mandato del sindaco Walter Stefan. É stato anche presidente della squadra di calcio Saonara-Villatora e in paese è conosciuto da tutti.

«Ringrazio tutti coloro che mi hanno contattato in un momento così delicato. Sarà adesso compito mio onorare per sempre la mia adorata Rossella e stare vicino ai miei figli che erano legatissimi a mia moglie». Già oggi sarà possibile conoscere la data dei funerali. Tra coloro che ieri hanno portato a Roberto De Marchi un messaggio di vicinanza, ci sono tutti i colleghi e amici della politica saonarese, del mondo dello sport e dell’imprenditoria locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 20:02

