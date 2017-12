Luca muore a 7 anni per un'emorragia cerebrale: in classe piangeva per il mal di testa

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha iniziato a stare male a, uncosì forte che lo ha portato a gridare mentre era ancora in classe prima della vacanze di Natale. Luca Parakhnenko è stato ricoverato con urgenza all'ospedale Meyer di Firenze, ma dopo giorni di agonia è successo l'irreparabile.Il bambino è morto a soli 7 anni a causa di un'emorragia cerebrale. Il piccolo, di origini ucraine, viveva a Carrara insieme ai genitori. Dopo aver avvertito il malore è stato portato all'ospedale di Massa, ma trasferito poco dopo a Firenza a causa della gravità delle sue condizioni. I medici hanno fatto di tutto per potergli salvare la vita, ma purtroppo per il piccolo non c'è stato nulla da fare e pochi giorni dopo l'operazione d'urgenza a cui è stato sottoposto il suo cuore ha smesso di battere.A riportare la notizia è Il Tirreno, che parla anche dell'intera comunità sconvolta dalla perdita di questa giovanissima vita. Luca era amato da tutti, descritto come un bimbo vivace e buono, era amato dai suoi compagni a cui i genitori hanno dovuto dare la triste notizia. Il papà e la mamma hanno deciso di portare il piccolo nel loro paese di origine, dove verrà sepolto.