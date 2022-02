Covid, Magrini (Aifa): «Non ci sarà una quarta dose, andiamo verso richiamo annuale»

Non ci sarà una quarta dose di vaccino dopo il booster anti-Covid, lo ha detto il direttore dell'Agezia del Farmaco Nicola Magrini ospite di Elisir. «Non sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale» e «dovremo forse fraternizzare anche con quello».

Magrini, ospite su Rai Tre, rispondendo a una domanda sulla durata dell'immunità dei vaccini ha aggiunto. «L'efficacia di questi vaccini - ha sottolineato il Dg - è andata anche meglio del previsto», in quanto «sono stati scoperti così in fretta. Il dato degli studi in base ai quali sono stati registrati è stato del 95% di efficacia e che è stato confermato in molti Paesi nel primo trimestre di utilizzo reale. C'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia nel secondo trimestre, che ci ha portato all'idea della dose booster che ormai abbiamo ampiamente fatto, anche per una variante che l'ha parzialmente ridotta. Dunque a livello globale - ha evidenziato - la comunità scientifica, ha concordemente visto lo straordinario beneficio di questi vaccini».

NOVAVAX IN ARRIVO

«Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. È un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna. Alcuni che sembrano preferirlo, quindi Novavax sarà presto un'opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi».

«Mentre Valneva», ha aggiunto, «è un vaccino ancor più classico e con una tecnologia più vecchia, si tratta di un vaccino inattivato che arriverà ancora più avanti». In qualsiasi caso, quelli a mRna «si sono rivelati i vaccini più efficaci» e «su cui non c'è da avere nessun dubbio rispetto a interferenze geniche, genetiche»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 13:48

