​Un magnete sul contatore gli costa l'arresto: «Danni per 6mila euro». Il "trucco" è un reato: come funziona

Un magnete sul contatore dell'energia elettrica, per ridurre la misurazione dei consumi. Il 'trucco' è stato però scoperto ed è costato l'arresto: accade a Qualiano, in provincia di Napoli, dove nel corso di un normale servizio di controllo da parte dei carabinieri, in una pescheria è stato scoperto il magnete sul contatore. Dalle verifiche effettuate il danno stimato ammonterebbe a circa seimila euro.

Il magnete sul contatore della luce

Si tratta di un vecchio trucco per risparmiare sulla bolletta, ma anche di un reato. L'operazione è infatti una manomissione illegale del contatore, ed è assimilabile ad un furto, e di conseguenza un reato penale. Il trucco consiste nel posizionare un magnete sul contatore, che blocca il funzionamento del trasformatore presente all'interno: l'obiettivo è la saturazione del nucleo del trasformatore.



Con questa operazione si possono ridurre i consumi registrati senza avere ripercussioni sulla fornitura di energia elettrica: c'è però da dire che in molti modelli di contatore a lettura remota (quelli che non hanno bisogno dell'operatore che viene a casa a fare la lettura manuale dei consumi) ci sono dei sensori che segnalano le anomalie del campo magnetico. Quindi occhio: oltre a farvi rischiare un'accusa penale, questo trucco potrebbe essere facilmente smascherato nel giro di breve tempo. Ne vale davvero la pena?

