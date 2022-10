Arrestata la "maga delle nozze": organizzava finti matrimoni per regolarizzare i clandestini

di Mario Landi

La chiamavano «la maga dei promessi sposi». E gestiva una vera e propria «fabbrica di finti matrimoni», consentendo a migranti non regolari di ottenere il permesso di soggiorno. L’organizzazione è stata smantellata ieri dai carabinieri di Caserta, coordinati dalla DDA di Napoli, che hanno notificato 18 misure cautelari (5 in carcere, 11 domiciliari e 2 obblighi di dimora) tra Napoli e Caserta.

Al vertice della struttura criminale c’era proprio lei, “Zia Maria”, al secolo Matilde Macciocchi, nota anche come “’a bionda”, 61enne residente nel quartiere napoletano di Ponticelli, base operativa di tutto il gruppo. Ora è finita in carcere insieme alla factotum Antonietta Noletto e ai collaboratori Gennaro Di Dato e i due marocchini Nabil El Hazmi e Hisham Metrache, incaricati di reperire gli immigrati, anche nel loro Paese d’origine.

Complessivamente sono 66 gli indagati e oltre 40 i matrimoni fittizi accertati tra il 2019 e il 2020, per un giro d’affari di circa 200mila euro. La banda, che aveva ramificazioni anche ad Avezzano, era capeggiata e composta soprattutto da donne: 13 quelle colpite dai provvedimenti del gip.



