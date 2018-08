Maxi confisca al boss della Mafia siciliana: nella villa aveva il trono in stile Scarface

C'era anche un trono in stile Scarface con le iniziali. Beni per 32 milioni di euro, riconducibili a, di 36 anni, ritenuto elemento legato al, 'famiglia storicamente legata ai Corleonesi di Riina, sono stati confiscati dalla guardia di finanza diAll'operazione collabora personale del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata di Roma. Cerbo è attualmente agli arresti domiciliari ed è imputato per associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta.Il provvedimento diè stato emesso dal Tribunale di Catania su richiesta della Dda della locale procura Distrettuale e riguarda otto società commerciali in amministrazione controllata dal 2016 e 28 beni immobili, compresi 24 appartamenti ad Anzio (Roma), una villa su tre piani con parco a Catania, due fabbricati commerciali a Ragusa e un terreno di 15.000 metri quadrati al Paradiso degli Aranci. Nella villa c'era un, come il boss Tony Montana in, film con Al Pacino.