Mafie: Carfagna, c’è un’Italia che reagisce, grazie a Condorelli che dà esempio

“Le due operazioni antimafia portate a termine nelle ultime ore in Italia e all’estero ci dicono che la vigilanza contro i clan resta altissima: è doveroso dire grazie alle forze dell’ordine e alla magistratura perché mai come ora, mentre avviamo gli ambiziosi progetti del Pnrr, c’è bisogno della massima attenzione e capacità di intervento”, così il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna commenta i due blitz contro le cosche catanesi e la ndrangheta. “Ma bisogna dire grazie – ha proseguito il ministro – anche agli imprenditori intelligenti e coraggiosi come Giuseppe Condorelli, capaci di denunciare e di non sottomettersi. Condorelli spiega la sua decisione con gli obblighi anche sociali che ha l’impresa e invita ad avere fiducia nelle istituzioni: è un messaggio civile importante e un esempio che merita la massima diffusione”, conclude Carfagna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Maggio 2021, 11:34

