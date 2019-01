Lasciavano i bimbi chiusi in aula da soli e senza cibo: arrestate due maestre d'asilo

La polizia ha arrestato due maestre d'asilo, a Torino, accusate di maltrattamenti su bambini dai 3 mesi ai tre anni. Le indagini hanno appurato che le due donne, entrambe italiane, avevano allestito in una mansarda, senza riscaldamento, un asilo nido privato.



Le maestre accoglievano un numero di bambini superiore a quello stabilito, lasciandoli piangere intere ore per la fame o per il sonno, strattonandoli e portandoli con sé a fare commissioni. In alcuni casi, per punizione, li chiudevano in una stanza da soli.

Martedì 29 Gennaio 2019