Maestra 41enne uccisa in casa: ha confessato un uomo, è un amico della donna

Un uomo è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra d'asilo quarantenne trovata morta ieri, con ferite alla testa, nella sua casa di Valenza (Alessandria). Dopo l'interrogatorio, ha confessato: lo conferma il procuratore di Alessandria. L'omicida sarebbe una persona conosciuta sia dalla donna che dalla famiglia della vittima. Il movente del delitto sarebbe passionale.

«Ieri è venuta a mancare Ambra Pregnolato, una storica attivista del MoVimento 5 Stelle di Valenza, in provincia di Alessandria. Ambra era una maestra d'asilo, una madre, una persona da sempre impegnata a migliorare la vita della sua comunità. Era un'amica con cui abbiamo condiviso tante battaglie per i valori in cui crediamo». Lo si legge in un post che apre il 'blog delle stellè. «Perdere un'amica - scrive il MoVimento - è sempre doloroso, ma le circostanze della sua scomparsa lasciano sgomenti. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento terribile, augurandoci che sia fatta presto luce su questa triste vicenda»

Sabato 25 Gennaio 2020, 19:41

