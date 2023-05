«Smettila di piangere o ti butto insieme ai rami secchi»: insulti choc ai bimbi a scuola, maestra sospesa

di Redazione web

Interdetta da tutte le scuole per un anno una maestra che insegnava in una scuola della provincia di Viterbo. Tutto è cominciato con le segnalazioni ai carabinieri fatte da alcuni genitori dei bambini: hanno notato che i figli tornavano a casa intimoriti solo se seguivano le lezioni di un'insegnante in particolare. I militari dell'arma, insospettiti dalla strana coincidenza, hanno posto sotto sorveglianza la donna per più di un mese.

Video choc con gli insulti

Dai video delle telecamere nascoste è risultato che l'insegnante in questione adottava con i propri allievi un comportamento autoritario e aggressivo. I piccoli venivano continuamente denigrati o minacciati dalla donna che, addirittura li apostrofava con epiteti e parolacce. In un caso la maestra è arrivata a prendere per un braccio un bambino minacciandolo di colpirlo. In altri casi invece li insultava con frasi come «stai zitto non sei nessuno» o «smettila di piangere o ti butto dove butto i rami secchi».

Indagini

Dalle indagini degli inquirenti è risultato che l'insegnante usava abitualmente questi metodi con gli allievi.

