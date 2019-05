Maestra muore a scuola: «Stroncata da un malore improvviso». Raffaella aveva 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una insegnante di 55 anni,, è morta ieri a Palermo, stroncata da unmentre era nella scuola in cui insegnava: è successo nella giornata di ieri appunto, quando Raffaella è andata a scuola per caricare i risultati delle prove Invalsi dei suoi alunni. Inutili i soccorsi del 118: poco dopo il malore, la maestra non ce l’ha fatta e ha perso la vita.Una tragedia: «La nostra comunità è stata sconvolta da un’immane tragedia. La nostra cara insegnante, Raffaella Barbuzza, ci ha lasciati improvvisamente mentre si apprestava a svolgere il suo servizio pomeridiano nella scuola primaria Trieste - le parole della dirigente, Aurelia Patanella - Il dirigente, i docenti, il personale Ata unitamente a genitori e allievi sono devastati ed esprimono alla famiglia i più sinceri sentimenti di affetto e solidarietà».