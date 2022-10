La maestra licenziata e ri-assunta ogni settimana per un anno: l'incredibile vicenda a Treviso

Si fa presto a dire 'precariato' nella scuola. Dagli istituti italiani arrivano storie al limite: come quella di una maestra assunta e licenziata, poi ri-assunta e ri-licenziata ogni settimana, per un anno, perchè il suo contratto settimanale era di 11 ore complessive. E la scuola dove ha insegnato ha interpretato in modo insolito - se non anomalo - le pieghe della legge, facendo sì che la 'docente a cottimo' entrasse in aula solo i primi due giorni della settimana, mentre gli altri quattro restava fuori e veniva poi ripresa il lunedì.

Bambino di 5 anni precipita dalle scale e muore a scuola, assolta la maestra di sostegno

La maestra assunta e licenziata di continuo

La donna ha dovuto accettare quel contratto 'tira e molla', ma quando ha terminato il suo impegno nelle elementari dell'istituto comprensivo 3/O di Conegliano si è rivolta al sindacato Gilda, esponendo l'assurda esperienza, per capire se poteva far causa e vedersi riconosciuto il diritto ad un equo trattamento economico. Cosa confermata più tardi, nell'aprile 2021, dal Tribunale di Treviso, con una sentenza del giudice del lavoro: alla docente, ha sentenziato il giudice, andava riconosciuto il servizio part-time al 50% per tutto l'anno scolastico, sia ai fini della retribuzione che del punteggio.

Il danno economico è stato facile da calcolare. La maestra aveva percepito 1.600 euro per l'intero anno di scuola, gli 8-9.000 di un part-time al 50%. Ha atteso oltre un anno che la scuola ottemperasse alla decisione del giudice, ma non ha ricevuto nulla. A quel punto è ricorsa al Tar del Veneto, che a sua volte le ha dato ragione. Qualche giorno fa il Tribunale amministrativo ha ordinato alla scuola e all'Ufficio scolastico regionale di provvedere al pagamento, entro 90 giorni.

Per il nuovo dirigente dell'Istituto Comprensivo 3/O di Conegliano, Giovanni Pucciarini, non c'è dubbio che la cifra le spetti. «Non trovo corretto far attendere ancora molto questa persona - ha commentato - quindi procederemo al pagamento della cifra stabilita. Certamente però la nostra scuola non può restare col cerino in mano e quindi con un ammanco per due anni a bilancio. Chiederò all'ufficio scolastico provinciale di trovare una soluzione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Ottobre 2022, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA