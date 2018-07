Ex maestra investita da un'auto e schiacciata contro un muro

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata investita e schiacciata contro il muro di recinzione della caserma Spinucci, a Chieti. Maria Luisa Cornacchia, maestra in pensione di 70 anni, non ce l’ha fatta: è morta in ospedale poco dopo l’incidente avvenuto in piazza Garibaldi, cuore del centro storico. L’anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Citroen Xsara guidata da una studentessa universitaria di 23 anni. Ora la giovane, anche lei di Chieti, iscritta alla facoltà di Medicina, è indagata per omicidio stradale. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia locale, comandata da Donatella Di Giovanni, che ha già ascoltato alcuni testimoni. Il pm di turno, Giancarlo Ciani, ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.