Madre uccide le figlie a Verona e si toglie la vita, a Storie Italiane l'ex confessa: «Potrebbe non essere stata lei»

Storie Italiane torna sul caso della mamma 34enne cingalese, Sachithra Ninansala Fernando Dewendra Mahawaduge, la donna che avrebbe ucciso le figlie di 3 e 11 anni prima di togliersi la vita. Eleonora Daniele spiega che la mamma si trovava in una casa di accoglienza dove i servizi sociali stavano cercando di ristabilire un rapporto tra le bambine e il padre.

Proprio questo sembrerebbe aver fatto scattare la follia omicida della mamma che avrebbe confessato che se avessero fatto vedere le figlie al padre le avrebbe uccise. La donna aveva denunciato l'uomo per abusi, spiega il sindaco di Verona collegato in diretta con la trasmissione, ma la vicenda sarebbe stata archiviata: «Tre anni fa ha chiesto lei aiuto ai servizi sociali, che hanno proceduto prima con una perizia psichiatrica, che non ha evidenziato nulla, e per poi mettere in salvo la donna con le bambine». Il primo cittadino, interessato alla vicenda in quanto la struttura in cui si trovavano le tre è comunale, poi aggiunge: «Scopo del percorso era anche abituare la 34enne al fatto che le bambine avrebbero rivisto il padre, ovviamente in un contesto protetto e tutelato, in questa fase si stava procedendo in tal senso». Sulla confessione fatta alla donna poi aggiunge: «Negli atti ufficiali non c'è nulla, potrebbe non aver ammesso la possibilità del delitto ai servizi sociali ma magali lo ha confessato a un amica o qualcun altro in via confidenziale».

Nel corso della trasmissione è stata poi mandata in onda l'intervista telefonica fatta al padre delle bambine, l'ex della mamma sospettata del delitto. L'uomo si dice sconvolto e premette di non poter raccontare tutto ma non nasconde il dubbio sul fatto che la donna potrebbe non essere stata l'artefice del delitto, proprio perchè amava le sue bambine più di chiunque altro.

