Madre promette in sposa la figlia di 12 anni: tolta la potestà, la bambina affidata ai nonni

È stata promessa sposa a soli 12 anni dalla madre, ma il padre ha scoperto tutto e ha denunciato l'ex moglie. Il tutto è accaduto in Italia, a Lecce. La bambina avrebbe dovuto sposare un pakistano di 22 anni residente in Germania. La procura dei minori di Lecce ha chiesto e ottenuto dal tribunale la sospensione della potestà genitoriale per la donna che aveva promesso in sposa la figlia 12enne.

La bimba avrebbe dovuto diventare la moglie del fratello del nuovo compagno della madre. La donna è un'italiana che da qualche anno si è trasferita per lavoro in Germania e qui ha conosciuto il nuovo partner, un pakistano. A far saltare le nozze programmate è stato il padre della 12enne, un salentino, che ha sporto denuncia.

La ragazzina è stata così allontanata dalla madre e ora è stata affidata ai nonni paterni. La drammatica storia è stata resa pubblica dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Il provvedimento del Tribunale dei minori di Lecce si fonda sul rischio che la giovane possa essere condotta in Pakistan per portare a compimento la promessa di matrimonio con il fratello del compagno della madre, che ha 22 anni.

Su richiesta del pm minorile, Stefania Mininni, è stato disposto che la madre possa comunque incontrare la ragazzina in ambienti protetti. Una volta scoperta dal padre la promessa di matrimonio, la 12enne è stata portata dalla Germania in Salento dove poi il genitore l'ha seguita per attivare le autorità italiane che, a quanto spiegano i legali dell'uomo, hanno agito in tempi rapidissimi.

