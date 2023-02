Madre e figlio trovati morti in casa, la tragedia a Lecco: «Incidente col montascale, lui ha provato a salvarla»

di Redazione web

Dramma familiare stamattina a Valgreghentino, piccolo comune della provincia di Lecco, dove madre e figlio sono morti in quello che probabilmente è stato un incidente domestico. Le vittime sono Vilma Martinoli e il figlio Davide Bonesi. Stando ai primi riscontri, si sarebbe trattato di un incidente collegato al montascale, utilizzato anche perché la donna era costretta a stare in carrozzina. L'anziana e il figlio, che convivevano, sono stati trovati morti nella loro casa in via don Carlo Sala. Nessun margine d'intervento per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La tragedia con il montascale

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto mentre il figlio di 54 anni stava cercando di aiutare l'anziana madre, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell'abitazione. A dare l'allarme è stato il marito della donna quando si è reso conto dell'accaduto. Sul luogo della tragedia è intervenuto, oltre al sostituto procuratore Simona Galluzzo, il sindaco di Valgreghentino, Matteo Colombo. All'origine dell'accaduto potrebbe esserci stato un malfunzionamento del montascale. Il figlio, nel tentativo di salvare la madre, sarebbe a sua volta caduto ed entrambi sono morti.

