Madre e figlio trovati morti in casa: giallo a Barletta, l'allarme dato dal marito

Dramma a Barletta nel quartiere Barberini dove due persone sono state trovate morte in un'abitazione in via delle Belle Arti. Secondo le prime informazioni, scrive l'ANSA, si tratterebbe di una donna di 73 anni e di suo figlio, un 53enne con problemi di salute: il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa.

Il 53enne aveva ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica. In un'altra stanza c'era sua madre riversa su un fianco. A dare l'allarme sarebbe stato il marito della donna che da qualche giorno era in un'altra abitazione in campagna con l'altro suo figlio.



Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche: i militari indagano coordinati dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello. Atteso l'arrivo di Antonio De Donno, medico dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso.

