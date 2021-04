Avvelena la madre e il compagno, il figlio aveva comprato il veleno con l'account Amazon della donna

Alessandro Leon Asoli, il ragazzo di 19 anni che ha avvelenato la mamma e il compagno della donna avrebbe comprato il veleno online. Il giovane ha messo il veleno nella pasta uccidendo il patrigno e mandando la madre in gravi condizioni in ospedale.

Il giovane è stato arrestato e dagli accertamenti in corso sembra essere sempre più evidente la premeditazione. Il giovane già dalla sera precedente avrebbe detto alla mamma che l'indomani avrebbe pensato lui alla cena. Nel corso della preparazione ha messo una manciata di nitrito di sodio nelle penne al salmone, usato forse per il forte sapore che poteva coprire gli odori. La sostanza usata sarebbe stata acquistata online con un account della mamma.

Pare sia molto semplice reperire il nitrito perché usato molto anche per altri scopi. In particolare la sostanza sarebbe stata acquistata dal 19enne su Amazon con l'account della madre. In piccolissime dosi infatti il nitrato viene usato per scopi alimentari ma in massicce dosi diventa veleno, ha fatto sapere il comandante dei Carabinieri che sta portando avanti le indagini. Per questo la donna si sarebbe salvata, aveva infatti ingerito solo due forchettate di pasta, ritenendo la pietanza troppo salata.

Da tempo in casa pare ci fossero tensioni, il 19enne aveva dato segni di squilibrio mentale in passato così la mamma lo aveva convinto ad andare da uno psichiatra da cui era in cura. Che la situazione fosse complicata era noto a tutti, ma nessuno pensava che potesse degenerare fino a questo punto.

