Pomeriggio 5, madre a 57 anni: Maria Cristina ha coronato il suo sogno, la bimba pesa 2 chili 930 grammi

Madre a 57 anni. E' successo a Cagliari dove Maria Cristina Lecis ha realizzato il suo sogno, seppur in tarda età. A raccontare tutto è stata lei stessa in una intervista a Pomeriggio 5, dove è intervenuta insieme al marito 67enne. La sua bambina è nata lo scorso 17 agosto nel reparto di Ostetricia dell’ospedale San Michele di Cagliari. Un lieto evento arrivato dopo un calvario che la stessa neo mamma definisce «molto difficile e faticoso». La 57enne ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita per riuscire a diventare mamma.

Leggi anche > Strage in A4 nel veneziano, furgone sotto un Tir: sei morti (5 di Riccione), vittime un gruppo di disabili. Autostrada chiusa

Un caso raro, quello della Lecis, reso ancora più incredibile dalle difficoltà legate all'età. Soprattutto perchè sette anni fa aveva subito un intervento per l’asportazione di diversi fibromi dall’utero. Tutti i medici consultati sino a quel momento le avevano consigliato l’isterectomia, cioè l’asportazione radicale, per evitare problemi in futuro, soprattutto il rischio di tumori. Ma lei non aveva rinunciato al desiderio di diventare mamma.

Alla nascita, la sua bimba pesava 2 chili e 930 grammi quando è nata lo scorso agosto, in ottime condizioni cliniche generali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA