Un pauroso incendio è scoppiato oggi sul tetto dell'hotel Miramonti di Madonna di Campiglio, in Trentino. I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere il rogo e non risultano al momento feriti o intossicati. L'albergo, anche se pieno di turisti per le settimane bianche, stamani non era affollato, perché in molti erano già usciti per andare sulle piste e quelli rimasti, una ventina, sono stati portati in salvo dai vigili del fuoco. Oltre ai volontari del posto, sono impegnati quelli del corpo permanente di Trento, anche per verificare le cause, che potrebbero essere individuate in una canna fumaria malfunzionante.

